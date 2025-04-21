Марков об «Урале»: «Большой клуб. Уверен, решим задачу выхода в РПЛ»

— Конечно, это один из наиважнейших матчей сезона. Надо побеждать «Торпедо», потому что победа дает возможность подняться на второе место, в зону прямого выхода в РПЛ. Соперник непростой, но мы сделаем все, чтобы его победить.
— Считается, что «Урал» по финансовым возможностям выше «Факела», но при этом Воронеж все равно пока в РПЛ, и вы как минимум на полгода согласились на понижение до Первой лиги. На ваш взгляд, игра стоит свеч?
— Посмотрим в конце сезона. Конечно, тяжело было на это решиться — тяжелое решение. Но «Урал» — большой клуб. Я, в принципе, уверен, что мы решим задачу выхода в РПЛ.
— Если по итогам нынешнего сезона «Урал» выйдет в РПЛ, то с нынешним составом и тренерским штабом сможет там решать серьезные задачи?
— Смотря что вы подразумеваете под решением серьезных задач.
— Остаться в РПЛ без переходных матчей, то есть занять место не ниже 12-го — давайте с этого начнем.
— 100% можем в нынешнем составе решать такую задачу. Даже усиление не нужно никакое.
— А если бороться за медали?
— Тут, конечно, нужно усиливаться. Причем нехилое такое усиление необходимо (смеется), — сказал форвард «Урала».