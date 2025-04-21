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13 очков Гладышева — лучший результат тура РПЛ. У Дзюбы 11 очков, у Воробьева и Кучаева — по 9

Полузащитник «Динамо» забил 2 мяча в домашней игре с «Рубином» (3:1). Всего за матч у него 13 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы). Гладышева выбрали 3,18% фэнтези-менеджеров, он — 8-й в команде по популярности.

Артем Дзюба набрал 11 очков (+3 за полный матч. +4 за гол, +3 за ассист, +2 за заработанный пенальти, −1 за желтую карточку) в домашней игре со «Спартаком» («Акрон» проиграл 2:3). В фэнтези нападающего выбрали 5,8% игроков.

По 9 очков набрали нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев (+2 за игру, +3 за ассист, +4 за гол) и полузащитник «Ростова» Константин Кучаев (+3 за полный матч, +5 за гол, +1 за сухой матч). В 25-м туре «Локомотив» дома разгромил «Пари НН» (3:0), а «Ростов» на выезде победил «Факел» (2:0).

? Моя команда в РПЛ.