Агент Дзюбы о 2:3: «Спорные моменты трактовались в пользу “Спартака”. За удар Умярова локтем по лицу Дзюбе фол не назначили, когда Артем случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал как подкошенный&n

Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет. Но другие эпизоды, как удар Умярова локтем по лицу Дзюбе, где фол не назначили, или момент, когда Артем случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал как подкошенный, вызывают споры. Никакой отмашки там не было, но Дзюба получил желтую. Это не совсем последовательное решение. Спорные моменты, которые на усмотрение судьи, трактовались в пользу «Спартака». Думаю, это и вызвало критику со стороны игроков «Акрона».