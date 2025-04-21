Генич о конфликте с Дзюбой: «Артему показалось, что от нас нет тотальной поддержки. На юбилее Слуцкого он сказал, что Сергеев в РПЛ не забьет — я предложил поспорить. Он обиделся, что

На юбилее Слуцкого все ждали, когда приедет Артем. И вот он появляется. Видит меня с женой. И сразу: «Ну какой, #####, Сергеев? Че ты лепишь? Что он в Первой лиге забивает, только тебе известно». А Дзюба, разумеется, в списке. Я отвечаю: «А почему не вызвать? В расширенный список посмотреть. Чувак не просто так 40 забил». Артем сказал, что сейчас [Сергеев] в РПЛ ничего не забьет. И я предложил поспорить. Куча свидетелей: Вася и Леша Березуцкие, Слуцкий.