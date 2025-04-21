Генич о конфликте с Дзюбой: «Артему показалось, что от нас нет тотальной поддержки. На юбилее Слуцкого он сказал, что Сергеев в РПЛ не забьет — я предложил поспорить. Он обиделся, что

— В нулевых. Ни в каких.
— Я прав, что когда-то они были приятельскими?
— Были очень хорошими и максимально теплыми. Тема — человек очень близкий в плане восприятия его харизмы. С прекрасным чувством юмора. Не затыкается. Мне кажется, он очень хороший друг. Я с ним никогда не общался так [близко], чтобы называть другом, но у нас были хорошие, правильно выстроенные отношения.
Потом Артем обиделся на весь мир. Я комментировал чемпионский матч «Зенита» с «Локомотивом» (6:1 в сезоне-2021/22 — Спортс«“), после которого ко мне прилипло “Зенит! Зенит! Зенит!”. Дзюба тогда забил супергол: через Гильерме перекинул. У меня была хорошая реакция, отметил, что исполнил с левой. А потом, когда у него не заладилось, чуть-чуть вектор оценки изменился. Дзюбе показалось, что от нас нет тотальной поддержки. В эфирах “Коммент. Шоу”, может, прозвучало что-то не очень приятное его слуху.
Разумеется, он меня везде заблокировал. Я пытался ему позвонить, написать — все тщетно. Ну окей. Та самая обида, о которой мы говорили.
Мы с ним встретились на юбилее Леонида Слуцкого. Тогда же опубликовали список игроков в сборную. Мне звонил журналист и просил назвать игрока, который мог бы попасть в список. Я назвал Ивана Сергеева — он забил 40 в Первой лиге.
На юбилее Слуцкого все ждали, когда приедет Артем. И вот он появляется. Видит меня с женой. И сразу: «Ну какой, #####, Сергеев? Че ты лепишь? Что он в Первой лиге забивает, только тебе известно». А Дзюба, разумеется, в списке. Я отвечаю: «А почему не вызвать? В расширенный список посмотреть. Чувак не просто так 40 забил». Артем сказал, что сейчас [Сергеев] в РПЛ ничего не забьет. И я предложил поспорить. Куча свидетелей: Вася и Леша Березуцкие, Слуцкий.
Может, я неправ, что спор стал достоянием общественности. Но я только рассказал о нем ребятам на канале. Дима Дерунец делал программу «Третий тайм» и летел в Самару на встречу с Сергеевым. Говорит: «Можно я мотивирую Сергеева вашим спором?» Я ответил: «Как хочешь».
Он рассказал, это подхватили, и через несколько дней Сергеев перешел в «Зенит». Слуцкий отметил, что в таком случае спор неактуален. К тому моменту Иван забил пять, а спорили мы на семь или девять мячей. Эта тема разогналась, была в эфире, меня спросили о ней в студии «Матч Премьер». И Дзюба обиделся, что она стала публичной. Жестко про меня высказывался — Слуцкий передавал, — сказал комментатор в интервью Спортсу«».