«Селтик» стал 55-кратным чемпионом Шотландии по футболу

Встреча, прошедшая в Данди завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Николас-Геррит Кюн (38-я и 45+3-я минуты) и Адам Айда (47, 58), также автогол на счету защитника хозяев Райана Стрейна (30).