«Селтик» стал 55-кратным чемпионом Шотландии по футболу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Футболисты «Селтика» разгромили «Данди Юнайтед» в 34-м туре Шотландской премьер-лиги и за четыре тура до конца чемпионата стали победителями турнира.
Встреча, прошедшая в Данди завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Николас-Геррит Кюн (38-я и 45+3-я минуты) и Адам Айда (47, 58), также автогол на счету защитника хозяев Райана Стрейна (30).
«Селтик» набрал 84 очка и за четыре тура до окончания турнира стал недосягаемым для «Рейнджерс» (66 баллов, 5 матчей в запасе).
«Селтик» стал 55-кратным чемпионом Шотландии и сравнялся по этому показателю с рекордсменом лиги, которым является «Рейнджерс» (55 титулов). Команда стала победителем турнира в четвертый раз подряд.