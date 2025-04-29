«Она ему не дочь»: почему Карпин 20 лет не признавал эту красотку

«Это залет, воин»
Карпин тогда только перешел из воронежского «Факела» в московский «Спартак». Парню было 20 с небольшим лет, вокруг — толпы поклонниц. Проблем с женским полом у молодого полузащитника не наблюдалось. В те времена он и познакомился с Владой Беловой. Девушка, как и Карпин, была уроженкой эстонского города Нарва. Она не скрывала, что состоит в отношениях и ждет парня из армии. Но это не стало преградой для молодого футболиста. Более того, Влада внезапно забеременела.
Заканчивать с холостяцкой жизнью Карпин особо не торопился. Поэтому отношения не получили никакого развития. Белова родила девочку Веронику. Самое интересное, что отдавший долг родине молодой человек Влады простил возлюбленную и принял чужого ребенка как своего. Она вышла замуж, взяла фамилию супруга и стала Рего. Поменяла документы и у дочери.
Шли годы, Карпин уже покорил Европу, вернулся в Россию и женился в третий раз. Его очередной избранницей стала Дарья Гордеева. После давней мимолетной интрижки с Беловой футболист стал отцом еще двух дочерей, а вот ту, самую первую, долгое время не признавал. Но спустя много лет его случайная знакомая вдруг поняла: с него можно получить неплохой финансовый бонус. И подала на алименты. Суд Карпин проиграл (он просто на него не явился). Но вступать в дополнительные тяжбы не захотел и выплатил полагавшееся.
«Он не считает ее дочкой»
Карпин даже наладил с Вероникой общение, когда девушка приехала покорять Москву в 2010 году. Она посещала матчи «Спартака» и составляла отцу компанию в походах по ресторанам. Хотя, по словам нынешней жены, он так и не научился воспринимать Веронику как дочь.
«Он не считает ее дочкой, — заявила супруга Карпина в интервью каналу “Betsafe Прибалтика”. — Это случайность. Когда ей было 18 лет, родители подали на алименты. Его обязали выплачивать их. Суд он автоматически проиграл, не явившись, потому что у него был разгар тренерской карьеры. Дочку признали его. Она поехала учиться в Москву, они там общались, потому что он ей помогал на каких-то порах. Он выплатил все, что должен. Но назвать это отношениями отца и дочери…».
Дарья сама познакомилась с Карпиным уже будучи мамой. И она подчеркивала: к ее дочери Аните Валерий испытывает куда более серьезные чувства. «Поэтому он всегда говорит, что у него пять дочерей вместе с Анитой. То есть она (Вероника) уже появилась взрослой, у нее свои родители, они редко общаются, редко видятся. Это больше знакомая, чем дочка. У него две дочки от первой жены, а внебрачная дочь Вероника даже не от отношений, это случайность», — отмечала Карпина.
«Бывает же такое!»
Кстати, по слухам игроки молодежки «Спартака» в свое время даже спорили: кто первый охомутает эффектную блондинку и дочку гендира «красно-белых». Но отец к ней не подпускал на пушечный выстрел.
В 2015 году Вероника окончила Российский новый университет по специальности «менеджмент», вышла замуж и вновь сменила фамилию. Теперь она — Бурда. Но корни девушка не забыла. Выложила в социальных сетях фотографию с отцом и написала: «Мой дорогой, важный человек в судьбе, жизни, характере», добавив хэштег «отец». Друзья в комментариях пребывали в шоке: «Вероника, Карпин — твой папа???». «Бывает же такое, да?», — ответила девушка и выложила несколько смеющихся смайликов.
Сейчас Вероника работает брокером по элитной московской недвижимости и, судя по социальным сетям, вполне успешно. С семьей отца у девушки также прекрасные отношения, если обратить внимание на видео с веселых посиделок с Дарьей Карпиной.