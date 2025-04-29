«Она ему не дочь»: почему Карпин 20 лет не признавал эту красотку

Дарья сама познакомилась с Карпиным уже будучи мамой. И она подчеркивала: к ее дочери Аните Валерий испытывает куда более серьезные чувства. «Поэтому он всегда говорит, что у него пять дочерей вместе с Анитой. То есть она (Вероника) уже появилась взрослой, у нее свои родители, они редко общаются, редко видятся. Это больше знакомая, чем дочка. У него две дочки от первой жены, а внебрачная дочь Вероника даже не от отношений, это случайность», — отмечала Карпина.