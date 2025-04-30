Станкович после 2:1 с «Динамо»: «11 львов у “Спартака” на поле бились за общую цель. Сыграли блестяще как настоящая команда, герои»

— Удовлетворен игрой Ливая, он хорошо действовал с фланга и в центре, мы готовили такую игру. В прошлой не получилось, а сегодня было хорошо. Второй гол был забит с идеальной подачи, мы так и хотели. Надеюсь, Ливая прорвет, он продолжит в том же духе.