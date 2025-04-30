Станкович после 2:1 с «Динамо»: «11 львов у “Спартака” на поле бились за общую цель. Сыграли блестяще как настоящая команда, герои»

— Вы играли с Гарсией и Угальде в основе. Первый провел свой лучший матч в «Спартаке». Какие установки были даны им?
— Удовлетворен игрой Ливая, он хорошо действовал с фланга и в центре, мы готовили такую игру. В прошлой не получилось, а сегодня было хорошо. Второй гол был забит с идеальной подачи, мы так и хотели. Надеюсь, Ливая прорвет, он продолжит в том же духе.
— Вы снова получили желтую карточку. У вас есть проблемы с эмоциями?
— Я хочу говорить про футбол. Каждый раз вы спрашиваете о посторонних вещах. Эмоции — это естественно в таком матче, плей‑офф, игра на вылет. Эмоции всегда будут при 35 тысячах зрителей, это нормально. О футболе я говорить готов, но не об этом.
— Команда проявляла хладнокровие сегодня, сделали выводы после поражения от ЦСКА?
— Хочу поблагодарить своих ребят, им было непросто быстро восстановиться психологически и физически после игры с ЦСКА. Сегодня мы сыграли блестяще, приходилось терпеть, было очень сложно, но мы бились через усталость, настоящие герои. На поле была настоящая команда, 11 львов, которые бились за одну общую цель.
— Личка сказал, что показывал своим игрокам ваш второй гол, разбирал. Как удалось сделать так, чтобы это все‑таки сработало?
— Отдаю должное Марцелу, в этом сезоне его команда показала много хороших матчей, эта команда талантливая, неудобная команда, мне она нравится.
Мы тоже показали много хороших матчей, за счет характера футболистов в том числе. На поле есть не только наши игроки, но и соперники. Иногда они действуют лучше, быстрее, точнее, — сказал главный тренер «Спартака».