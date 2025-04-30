Кахигао о матче с ЦСКА: «На Маркиньосе был очевидный пенальти, никто мне не докажет, что фола не было. Такие детали влияют на результат»

Я обычно не люблю говорить про судейство, но пенальти, который не был назначен в эпизоде с Маркиньосом, повлиял на исход встречи. Это был очевидный пенальти. Никто мне не докажет, что фола не было. Команды боролись, такие детали влияют на результат.