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Кахигао о матче с ЦСКА: «На Маркиньосе был очевидный пенальти, никто мне не докажет, что фола не было. Такие детали влияют на результат»

На 50-й минуте вингер Спартака Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков. Бразилец упал на газон после контакта с полузащитником ЦСКА. Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил.
Источник: Спортс"

На 50-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков. Бразилец упал на газон после контакта с полузащитником ЦСКА. Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода на мониторе. Проанализировав видео, Левников оставил первоначальное решение в силе.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

— Как вам матч «Спартак» — ЦСКА? Чем запомнилась игра, как атмосфера?

— Такие матчи особенные везде, как и в России. К сожалению, мы не смогли выиграть. Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть, заслуживали большего.

Я обычно не люблю говорить про судейство, но пенальти, который не был назначен в эпизоде с Маркиньосом, повлиял на исход встречи. Это был очевидный пенальти. Никто мне не докажет, что фола не было. Команды боролись, такие детали влияют на результат.

Хорошо, что через два дня мы отыгрались в новом дерби, показали командный характер. Волевые качества проявляются в трудные моменты, — сказал спортивный директор «Спартака».

29 апреля «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.