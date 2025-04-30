Кахигао о матче с ЦСКА: «На Маркиньосе был очевидный пенальти, никто мне не докажет, что фола не было. Такие детали влияют на результат»

На 50-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков. Бразилец упал на газон после контакта с полузащитником ЦСКА. Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода на мониторе. Проанализировав видео, Левников оставил первоначальное решение в силе.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.
— Как вам матч «Спартак» — ЦСКА? Чем запомнилась игра, как атмосфера?
— Такие матчи особенные везде, как и в России. К сожалению, мы не смогли выиграть. Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть, заслуживали большего.
Я обычно не люблю говорить про судейство, но пенальти, который не был назначен в эпизоде с Маркиньосом, повлиял на исход встречи. Это был очевидный пенальти. Никто мне не докажет, что фола не было. Команды боролись, такие детали влияют на результат.
Хорошо, что через два дня мы отыгрались в новом дерби, показали командный характер. Волевые качества проявляются в трудные моменты, — сказал спортивный директор «Спартака».
29 апреля «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.