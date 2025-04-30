«Не ставьте Кукуяна на “Спартак”, он вообще не судья для меня. Маричалю карточку не показывает, а потом дает красную человеку, который вступается за футбол». Ловчев о матче с «

После свистка об окончании первого тайма главный тренер «Спартака» Деян Станкович направился к Кукуяну и стал эмоционально высказывать арбитру свои претензии. Аналитик «Спартака» Винченцо Сассо показал судье два пальца, за что получил красную карточку.
"Конечно, тренер может завестись, ты играешь ключевой матч в Кубке России. Судьи распустили футболистов до безобразия.
Кукуян для меня не судья вообще. В эпизоде с нарушением Маричаля он не показывает футболисту предупреждение, а потом дает [красную] карточку человеку, который вступается за футбол.
Я прошу: не ставьте Кукуяна на «Спартак». РФС и КДК должны встать на сторону футболистов и тренеров", — сказал бывший игрок красно-белых и сборной СССР.