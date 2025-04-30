Денисов про автогол: «У Максименко не было шансов вытащить. Если бы убрал голову, то нам тоже могли забить»

На 20-й минуте мяч после подачи Бителло со штрафного попал в голову Даниила Денисова, после чего влетел в сетку ворот «Спартака».
— Как получился автогол?
— Все просто: подача со штрафного, чиркнул мяч, можно было этого не делать и мяч пролетел бы дальше. Так мяч срезался по такой траектории и залетел в ворота. У Максименко не было шансов вытащить. Такое бывает в футболе.
— Можно ли сравнивать этот момент с эпизодом в матче с махачкалинским «Динамо», где ты тоже забил в свои ворота?
— Два совершенно разных момента. В первом я абсолютно не видел мяч и игрока. Там просто вылетел мяч, и я лишь среагировал. Во втором моменте я видел мяч и принял решение сыграть. Повторюсь, если бы убрал голову, то нам тоже могли забить.
— Понимали, что в случае поражения сезон можно было бы считать законченным?
— Мы не думали об этом.
— Объективно, в чемпионате шансов бороться за победу очень мало. Остается только Кубок.
— Это ваш настрой перед игрой. Мы об этом не думали.
— На что еще «Спартак» может претендовать в чемпионате?
— Повторюсь, мы выходим на игру и играем. А дальше смотрим. Четыре игры у нас есть — задача простая.
— Восемь очков отыгрываются?
— Наша задача просто играть и выиграть четыре матча. А дальше уже будет как будет, — сказал защитник «Спартака».