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Денисов про автогол: «У Максименко не было шансов вытащить. Если бы убрал голову, то нам тоже могли забить»

«Спартак» обыграл «Динамо» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

Источник: Спортс"

На 20-й минуте мяч после подачи Бителло со штрафного попал в голову Даниила Денисова, после чего влетел в сетку ворот «Спартака».

— Как получился автогол?

— Все просто: подача со штрафного, чиркнул мяч, можно было этого не делать и мяч пролетел бы дальше. Так мяч срезался по такой траектории и залетел в ворота. У Максименко не было шансов вытащить. Такое бывает в футболе.

— Можно ли сравнивать этот момент с эпизодом в матче с махачкалинским «Динамо», где ты тоже забил в свои ворота?

— Два совершенно разных момента. В первом я абсолютно не видел мяч и игрока. Там просто вылетел мяч, и я лишь среагировал. Во втором моменте я видел мяч и принял решение сыграть. Повторюсь, если бы убрал голову, то нам тоже могли забить.

— Понимали, что в случае поражения сезон можно было бы считать законченным?

— Мы не думали об этом.

— Объективно, в чемпионате шансов бороться за победу очень мало. Остается только Кубок.

— Это ваш настрой перед игрой. Мы об этом не думали.

— На что еще «Спартак» может претендовать в чемпионате?

— Повторюсь, мы выходим на игру и играем. А дальше смотрим. Четыре игры у нас есть — задача простая.

— Восемь очков отыгрываются?

— Наша задача просто играть и выиграть четыре матча. А дальше уже будет как будет, — сказал защитник «Спартака».