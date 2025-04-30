Энрике про 1:0 с «Арсеналом»: «Трудно играть в такой атмосфере — гол в самом начале придал “ПСЖ” уверенности. Не знаю, сможет ли Дембеле сыграть в ответном матче»

— Мы показывали характер каждый день. Очень приятно видеть это в «ПСЖ». Это был очень эмоциональный матч. Трудно играть в такой невероятной атмосфере. Гол в самом начале придал нам уверенности.
Мы должны думать о том, как контролировать ход игры. Нам предстоит сыграть дома при своих болельщиках, и мы будем готовы.
— Сыграет ли Дембеле в ответном матче?
— Я не знаю. Мы настоящая команда. Хорошо, если Усман сможет сыграть. Если же нет, то мы увидим другую команду, — сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.