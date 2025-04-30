Салиба о 0:1: «ПСЖ» ничем не удивил — мы знали, что это сильная команда. В первые 20 минут пришлось пострадать, во 2-м тайме «Арсенал» сыграл лучше"

Во втором тайме сыграли лучше. Еще ничего не решено. Надеемся победить на «Парк де Пренс».
«ПСЖ» ничем не удивил — мы знали, что это сильная команда. В начале нас немного прижали, мы сыграли плохо. Нельзя опускать руки, многое еще может произойти.
Дембеле повсюду, он постоянно перемещается. Его трудно опекать. В эпизоде с голом могли сыграть лучше.
Мы возьмем из этой игры все положительное, чтобы победить их в ответной игре. Мы должны показать характер«, — сказал защитник “Арсенала” в интервью Canal+.
Ответный матч пройдет 7 мая в Париже.