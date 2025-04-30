Салиба о 0:1: «ПСЖ» ничем не удивил — мы знали, что это сильная команда. В первые 20 минут пришлось пострадать, во 2-м тайме «Арсенал» сыграл лучше"

Мы немного разочарованы этим поражением и тем, что пропустили очень ранний гол. Потом мы немного исправились, но в первые 20 минут пришлось пострадать.