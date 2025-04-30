Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Салиба о 0:1: «ПСЖ» ничем не удивил — мы знали, что это сильная команда. В первые 20 минут пришлось пострадать, во 2-м тайме «Арсенал» сыграл лучше"

Мы немного разочарованы этим поражением и тем, что пропустили очень ранний гол. Потом мы немного исправились, но в первые 20 минут пришлось пострадать.
Источник: Спортс"

Во втором тайме сыграли лучше. Еще ничего не решено. Надеемся победить на «Парк де Пренс».

«ПСЖ» ничем не удивил — мы знали, что это сильная команда. В начале нас немного прижали, мы сыграли плохо. Нельзя опускать руки, многое еще может произойти.

Дембеле повсюду, он постоянно перемещается. Его трудно опекать. В эпизоде с голом могли сыграть лучше.

Мы возьмем из этой игры все положительное, чтобы победить их в ответной игре. Мы должны показать характер«, — сказал защитник “Арсенала” в интервью Canal+.

Ответный матч пройдет 7 мая в Париже.