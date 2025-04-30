Соглашение Анчелотти с Бразилией может сорваться. «Реал» не хочет отпускать тренера до клубного ЧМ (Relevo)

По информации Relevo, «Реал» не намерен отпускать тренера до клубного чемпионата мира, который состоится в июне-июле в США. Это противоречит планам Бразильской конфедерации футбола (CBF), так как команде нужен тренер как можно скорее, уже в июньских матчах.
В «Реале» остались недовольны тем, что Карло вернулся из Лондона, где у него состоялись переговоры с CBF, в сопровождении людей из федерации. Итальянец договорился с бразильцами о контракте до конца ЧМ-2026 с возможностью продления соглашения, но сделка не была заключена.
В мадридском клубе заняли выжидательную позицию и предупредили Сантьяго Солари: в случае, если Анчелотти покинет клуб после окончания сезона, он должен будет возглавить команду на клубном ЧМ до прихода Хаби Алонсо на пост тренера.
Также сообщается, что если вариант Анчелотти с постом в сборной Бразилии отпадет, а «Реал» возглавит Алонсо, то «Мадрид» предложит Карло стать почетным послом клуба.
Что касается Бразилии, то сборная может переключиться на Жорже Жезуша.