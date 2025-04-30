Соглашение Анчелотти с Бразилией может сорваться. «Реал» не хочет отпускать тренера до клубного ЧМ (Relevo)

В «Реале» остались недовольны тем, что Карло вернулся из Лондона, где у него состоялись переговоры с CBF, в сопровождении людей из федерации. Итальянец договорился с бразильцами о контракте до конца ЧМ-2026 с возможностью продления соглашения, но сделка не была заключена.