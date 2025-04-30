Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Витинья об 1:0 с «Арсеналом»: «ПСЖ» владел мячом на протяжении большей части игры, успешно атакуя и обороняясь"

Парижане выиграли в гостях 1-й матч ½ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Великолепный для команды вечер. Мы владели мячом на протяжении большей части игры.

Нам пришлось адаптироваться по ходу встречи к разным аспектам, и мы все это выполнили, успешно атакуя и обороняясь«, — сказал хавбек “ПСЖ”.