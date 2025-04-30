Витинья об 1:0 с «Арсеналом»: «ПСЖ» владел мячом на протяжении большей части игры, успешно атакуя и обороняясь"

"Великолепный для команды вечер. Мы владели мячом на протяжении большей части игры.
Нам пришлось адаптироваться по ходу встречи к разным аспектам, и мы все это выполнили, успешно атакуя и обороняясь«, — сказал хавбек “ПСЖ”.
Парижане выиграли в гостях 1-й матч ½ финала Лиги чемпионов.
"Великолепный для команды вечер. Мы владели мячом на протяжении большей части игры.
Нам пришлось адаптироваться по ходу встречи к разным аспектам, и мы все это выполнили, успешно атакуя и обороняясь«, — сказал хавбек “ПСЖ”.