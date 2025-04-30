Кукуян о претензиях Станковича в перерыве матча с «Динамо»: «Спросил, почему добавили мало времени к первому тайму»

— Он единственное спросил, почему добавили мало времени к первому тайму.
— Вы ничего не написали в протоколе по этому поводу?
— Написали. Желтая карточка Станковичу за неспортивное поведение во втором тайме, — сказал арбитр.
После первого тайма полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1) тренер «Спартака» направился к судье и стал эмоционально высказывать ему претензии.
— Он единственное спросил, почему добавили мало времени к первому тайму.
— Вы ничего не написали в протоколе по этому поводу?
— Написали. Желтая карточка Станковичу за неспортивное поведение во втором тайме, — сказал арбитр.