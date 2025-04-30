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Артета о 0:1 с «ПСЖ»: «Все решили мелочи: они были эффективнее в атаке, здорово сыграл вратарь. “Арсенал” постарается сделать что-то особенное в Париже»

Лондонцы проиграли дома 1-й матч ½ финала Лиги чемпионов.

Источник: Sports

"Мы очень много сил отдали в игре. В первые 10−15 минут нам было трудно набирать обороты и добиваться желаемого превосходства. Мы были очень неэффективны в отборе мяча там, где нам этого хотелось бы. Это создало нам некоторые проблемы.

И все же ничего особенного не произошло, кроме гола в отдельно взятом игровом моменте. Таков уровень. После него, полагаю, команда играла все лучше и лучше. Разочаровывает только то, что не удалось добиться ничьей.

Сегодня я увидел две очень хорошие команды. Все решили мелочи: они эффективнее сыграли в атаке, плюс очень здорово сыграл их вратарь [Доннарумма].

Нужно делать что-то особенное, если хочешь играть в финале Лиги чемпионов. Постараемся сделать что-то особенное в Париже, чтобы пробиться в финал«, — сказал тренер “Арсенала”.