Энрике об 1:0: «ПСЖ» мог забить и второй гол. Во 2-м тайме «Арсенал» выглядел сильнее, особенно при стандартах. Могло быть и лучше, и хуже"

"Когда эмоции накалены, тяжело анализировать игру. Мы старались играть по-своему, первыми забили, порой подолгу выжидали, но могли забить и второй мяч. Ответный матч будет очень сложным.
Матч можно поделить на несколько частей. Мы отлично начали. Гол добавил нам уверенности. Во второй половине было множество моментов. «Арсенал» выглядел сильнее, особенно при розыгрыше стандартов. Могло быть и лучше, и хуже. Подождем ответного матча.
Мы увидели замечательную работу как индивидуальную, так и командную. Нападающие усердно помогали в защите, полузащитники шли вперед, и когда возникала необходимость, мы всей командой возвращались в оборону.
Сэйвы Доннаруммы — это же вратарская работа, не так ли? Спасать команду — они каждый день для этого и трудятся. В полуфинале необходимо, чтобы каждый игрок выступал на высоком уровне«, — сказал тренер “ПСЖ”.