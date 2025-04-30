Дик Адвокат не приедет на 100-летие «Зенита» из-за политического давления в Нидерландах (Legalbet)

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. При нем клуб стал обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, а также выиграл чемпионат России.
Матч легенд «Зенита» пройдет 25 мая.
Экс-тренер сине-бело-голубых поблагодарил клуб за приглашение, но из-за возможной негативной реакции и давления в Нидерландах решил не приезжать в Санкт-Петербург, сообщает Legalbet.
Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. При нем клуб стал обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, а также выиграл чемпионат России.
Матч легенд «Зенита» пройдет 25 мая.