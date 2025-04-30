Маскерано об ответной игре с «Ванкувером» после поражения: «После 6:1 “Барсы” с “ПСЖ” я понял, что в футболе нет ничего невозможного. Мои экс-партнеры могут передать опыт игрокам &ldq

Мы могли выбыть, когда проигрывали 0:4. Думаю, счет был 2:0, во 2-м тайме мы почти выиграли, а затем они забили гол, и нам пришлось забивать еще 3. И мы это сделали, потому что в конце, пока судья не подаст сигнал об окончании матча, может случиться все.