Маскерано об ответной игре с «Ванкувером» после поражения: «После 6:1 “Барсы” с “ПСЖ” я понял, что в футболе нет ничего невозможного. Мои экс-партнеры могут передать опыт игрокам &ldq

Главный тренер «Интер Майами» вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1, 0:4 в первом матче) в ⅛ финала Лиги чемпионов 2017 года. Тогда Маскерано играл в каталонском клубе с нынешними игроками «Интера» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом.
«Той ночью [после победы 6:1 над “ПСЖ”] я понял, что нет ничего невозможного. В футболе все может случиться. Все, абсолютно все.
Мы могли выбыть, когда проигрывали 0:4. Думаю, счет был 2:0, во 2-м тайме мы почти выиграли, а затем они забили гол, и нам пришлось забивать еще 3. И мы это сделали, потому что в конце, пока судья не подаст сигнал об окончании матча, может случиться все.
Я думаю, кроме того, что я могу передать как тренер, у меня было 4 партнера по команде, которые разделили со мной этот опыт. Он остается с ними до сих пор. Они могут передать это остальным.
Очевидно, что ситуация другая, нет двух равных матчей и контекст совершенно разный. Но я думаю, что тай-брейк и эта ситуация, в частности, дадут нам возможность пройти дальше«, — сказал главный тренер “Интер Майами” на пресс-конференции.