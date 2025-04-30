Артем Дзюба: «Раньше были Неста, Мальдини, Дрогба, Лэмпард, Терри, а сейчас меньше крутых и ярких футболистов, уходят харизматичные. “Девятки” вымирают, практически нет топовых нападающих»

Видел рилс, где сидят Фердинанд, Каррагер и кто-то еще и перечисляют игроков, с кем они играли. Сколько было личностей! В «Милане», например, были Неста, Мальдини. В «Челси» — Дрогба, Лэмпард, Терри, Иванович, Чех. А сейчас из «Челси» я знаю только Палмера и Нкунку.
Молодых игроков больше знаю по FIFA. Играешь, узнаешь. Тот же «Реал» — вообще имба.
Сейчас просто вымирают центральные нападающие. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих. Левандовски, Лаутаро, Тюрам еще есть, но все равно это не то, что было раньше«, — сказал нападающий “Акрона”.
Дзюба о Винисиусе: «Ограниченный футболист, постоянно жалуется. Хочу, чтобы “Реал” продал его в Саудовскую Аравию и взял Холанда».