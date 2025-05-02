Александр Мостовой: «Красивый футбол, все бредят им. Что красивого, елки‑палки? Иногда же просто надо мяч долбануть вперед. Кому какая разница, в какой футбол играешь, если результат есть?»

— Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три, что подтверждает его игра в «Акроне». Зря его списал «Локомотив», подумали, что уже конец карьеры. Ясно, что движения он уже не даст, рывков не будет, но у него есть то, что нужно многим командам. Долбанули мяч на 60 метров, зацепился, прыгнул, скинул — все, гол.