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Итурральде о пенальти «МЮ» в матче с «Атлетиком»: «На усмотрение судьи. Он посчитал, что это была явная возможность забить — следовательно, это красная и 11-метровый»

«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» в первом матче ½ финала Лиги Европы (3:0).

Источник: Спортс"

На 32-й минуте форвард гостей Расмус Хейлунд попытался дотянуться до мяча после прострела с фланга, но Дани Вивиан придержал его, помешав реализовать задуманное.

Главный судья Эспен Эскос не зафиксировал нарушения правил, однако после консультации с видеоассистентом отправился смотреть повтор и изменил решение: пенальти и красная карточка футболисту «Атлетика». Бруну Фернандеш забил с точки.

«Это на усмотрение судьи. Судья должен решить, было ли это фолом. И главное, что судья был уверен, что удар был бы нанесен. Следовательно, это пенальти и удаление, потому что он посчитал, что это была явная возможность забить», — сказал бывший арбитр Итурральде Гонсалес.