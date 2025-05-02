Итурральде о пенальти «МЮ» в матче с «Атлетиком»: «На усмотрение судьи. Он посчитал, что это была явная возможность забить — следовательно, это красная и 11-метровый»

«Это на усмотрение судьи. Судья должен решить, было ли это фолом. И главное, что судья был уверен, что удар был бы нанесен. Следовательно, это пенальти и удаление, потому что он посчитал, что это была явная возможность забить», — сказал бывший арбитр Итурральде Гонсалес.