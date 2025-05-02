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Переговоры «Байера» с тен Хагом на продвинутой стадии

Kicker сообщает, что нидерландец — главный кандидат на замену Хаби Алонсо, который, как ожидается, возглавит «Реал».

Источник: Спортс"

Переговоры с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» находятся на продвинутой стадии. Более того, возможно, сотрудничество уже согласовано.

Тен Хаг находится без работы с осени 2024 года. До «МЮ» он тренировал «Аякс».