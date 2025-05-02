Магуайр о 3:0 с «Атлетиком»: «МЮ» одной ногой в финале, но это еще не все. В первые 20 минут мы выглядели немного нервозно, но знали, что у нас будут моменты"

«Первые 20 минут были трудными, болельщики были очень шумными, а интенсивность — высокой. В первые 20 минут мы допустили несколько ошибок и временами выглядели немного нервозно. Я думаю, что ребята хорошо освоились в игре, мы переждали бурю и знали, что у нас будут свои моменты, и в первом тайме мы были по-настоящему хладнокровны. Противостояние еще не закончено, мы будем сосредоточены и готовы к игре на “Олд Траффорд” в следующий четверг.
Сейчас на нас оказывается все большее давление, все ожидают, что мы выйдем в финал, поэтому в следующий четверг нам нужно подготовиться так же, как мы готовились к этой игре, и если мы это сделаем, то получим прекрасную возможность выйти в финал. Это был отличный вечер для нас, мы одной ногой в финале, но это еще не все«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед”.