Магуайр о 3:0 с «Атлетиком»: «МЮ» одной ногой в финале, но это еще не все. В первые 20 минут мы выглядели немного нервозно, но знали, что у нас будут моменты"

Сейчас на нас оказывается все большее давление, все ожидают, что мы выйдем в финал, поэтому в следующий четверг нам нужно подготовиться так же, как мы готовились к этой игре, и если мы это сделаем, то получим прекрасную возможность выйти в финал. Это был отличный вечер для нас, мы одной ногой в финале, но это еще не все«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед”.