Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мареска о 4:1 с «Юргорденом»: «Идеальный вечер, хороший результат. “Челси” проделал хорошую работу, но теперь нам нужно завершить ее дома»

Лондонский клуб одержал победу со счетом 4:1 в первом матче ½ финала Лиги конференций.

Источник: Спортс"

"Это был идеальный вечер, важный полуфинал и хороший результат. Нам нужно сосредоточиться на ответном матче.

Первые 70 минут были хорошими, но затем, в последние 20 минут, мы немного сбавили обороты, но нам нельзя расслабляться, потому что иначе у нас будут трудности. Мы проделали хорошую работу, но теперь нам нужно завершить ее дома".

Об игровом времени футболистов.

«Мы стараемся управлять нагрузкой игроков, мы знаем, что игроков нужно защищать. Теперь у нас игра через два-три дня. Мы вернемся в Лондон в 5 утра, а в воскресенье у нас игра, так что нам нужно восстановить силы».

О дубле Николаса Джексона.

«Он уверен в себе, он забивает и становится лучше».

О дебюте Реджи Уолша.

«Он молод, выглядит очень хорошо, но ему нужно продолжать работать, учиться и расти».

О том, все ли в форме и готовы к воскресной встрече с «Ливерпулем».

«Судя по сегодняшней игре, да», — сказал Мареска.