Мареска о 4:1 с «Юргорденом»: «Идеальный вечер, хороший результат. “Челси” проделал хорошую работу, но теперь нам нужно завершить ее дома»

"Это был идеальный вечер, важный полуфинал и хороший результат. Нам нужно сосредоточиться на ответном матче.
Первые 70 минут были хорошими, но затем, в последние 20 минут, мы немного сбавили обороты, но нам нельзя расслабляться, потому что иначе у нас будут трудности. Мы проделали хорошую работу, но теперь нам нужно завершить ее дома".
Об игровом времени футболистов.
«Мы стараемся управлять нагрузкой игроков, мы знаем, что игроков нужно защищать. Теперь у нас игра через два-три дня. Мы вернемся в Лондон в 5 утра, а в воскресенье у нас игра, так что нам нужно восстановить силы».
О дубле Николаса Джексона.
«Он уверен в себе, он забивает и становится лучше».
О дебюте Реджи Уолша.
«Он молод, выглядит очень хорошо, но ему нужно продолжать работать, учиться и расти».
О том, все ли в форме и готовы к воскресной встрече с «Ливерпулем».
«Судя по сегодняшней игре, да», — сказал Мареска.