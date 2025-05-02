Иньяки Уильямс о пенальти «МЮ» в матче с «Атлетиком»: «Хейлунд упал при малейшем контакте. Перед этим была рука Гарначо, которую судья не заметил»

"Я думаю, что мы здесь для того, чтобы сделать все, что в наших силах, и соперники тоже. Есть несколько моментов, которые вызывают сомнения. В эпизоде перед назначением пенальти была рука Гарначо, которую судья не заметил. Затем была борьба борьба между Хейлундом и Вивианом. При малейшем контакте он [Расмус] упал, и очень жаль, что судья назначил [пенальти].