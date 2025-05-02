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Тренер «Атлетика» Вальверде о 0:3 с «МЮ»: «Нам надо извлекать уроки. Не собираемся сдаваться»

«Атлетик» проиграл первый матч ½ финала Лиги Европы.

Источник: Спортс"

«Мы не справились с таким напряжением при первом голе. Когда проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точен, а у нас не было тех моментов, которые нужно было создавать. Такие команды, как “Юнайтед”, не прощают — они очень эффективно действуют в финальных фазах атак. Нам надо извлекать из этого уроки.

Понятно, что результат максимально отрицательный, но впереди еще ответный матч — надо просто выходить на поле и играть. Мы не собираемся сдаваться на милость победителю, но понимаем, что текущее положение складывается совсем не в нашу пользу«, — сказал тренер “Атлетика”.