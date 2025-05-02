«Аль-Хилаль» Малкома уволил Жезуша после вылета в ½ финала Лиги чемпионов Азии (A Bola)

Клуб из Эр-Рияда расстался с 70-летним португальцем после вылета в ½ финала Лиги чемпионов Азии от «Аль-Ахли» (1:3).
После 29 туров текущего чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилаль», за который выступает экс-вингер «Зенита» Малком, занимает в таблице 2-е место, отставая от «Аль-Иттихада» на 6 очков.
В прошлом сезоне Жезуш привел команду к чемпионству. Также «Аль-Хилаль» выигрывал при нем Кубок короля и трижды — Суперкубок страны, в том числе один раз во время первого прихода в клуб (в 2018 году).
Жезуш из «Аль-Хилаля» — фаворит на пост тренера сборной Бразилии после отказа Анчелотти.