Личка попрощается с игроками «Динамо» перед утренней тренировкой. Клуб и тренер расходятся «цивилизованно и по‑доброму» («Матч ТВ»)

«Динамо» и Личка расходятся цивилизованно и по‑доброму, тренер еще в Москве, и сейчас его агент с клубом обсуждает финальные детали расставания.
В пятницу Личка планирует проститься с командой перед утренней тренировкой, после чего и он, и его помощники — брат Марио Личка, Ойеволе и Армичи, уже де‑факто покинут «Динамо», — рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
Личка возглавлял московский клуб с июня 2023 года. После 26 туров «Динамо» занимает в Мир РПЛ 5-е место. На днях бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России.