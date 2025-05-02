Личка попрощается с игроками «Динамо» перед утренней тренировкой. Клуб и тренер расходятся «цивилизованно и по‑доброму» («Матч ТВ»)

В пятницу Личка планирует проститься с командой перед утренней тренировкой, после чего и он, и его помощники — брат Марио Личка, Ойеволе и Армичи, уже де‑факто покинут «Динамо», — рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.