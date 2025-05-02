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«Дзюба — лучший футболист, с кем я играл. Такой же большой мастер, как и Митрович». Джурасович о форвардах

Насколько Дзюба помогает Акрону бороться за сохранение прописки в РПЛ?
Источник: Спортс"

— Дзюба — самый важный игрок в нашей команде. Когда у нас что-то не получается, он обязательно что-то скажет, даст необходимую мотивацию. Когда все хорошо, то он обязательно похвалит. Дзюба — мотор «Акрона» не только в раздевалке, но и на поле.

Дзюба — лучший футболист, с кем я только играл. Тут даже не может быть сомнений. Не сказать, что я играл в большом количестве клубов, но даже если заглядывать в будущее, думаю, Артем все равно останется моим лучшим партнером по команде.

— Кто круче — Дзюба или Митрович?

— Трудно сказать, потому что я не играл с Митровичем, но он, конечно, один из лучших форвардов в истории сербского футбола. Однако Дзюба — это такой же большой мастер, как и Митрович, это бесспорно, — сказал полузащитник «Акрона».