Божович об иранском футболе: «Много молодых игроков, которые в будущем могут спокойно выступать в топ-5 лиг Европы»

— Да, к сожалению, моя работа в Тегеране продлилась недолго — всего девять матчей. Иранский чемпионат очень сложный. Здесь много борьбы и единоборств, а на высокие места претендуют сразу пять-шесть команд.
Мне доверили самый большой клуб. «Эстегляль» — это как «Спартак» в России. У него 30−40 миллионов болельщиков по всей стране! Увы, не получилось сразу же достичь положительного результата.
— Чем удивил иранский футбол?
— На самом деле, иранские футболисты очень талантливые. Здесь много молодых игроков, которые в будущем могут спокойно выступать в топ-5 лиг Европы. Уже сейчас в национальной сборной есть футболисты, которые близки к переезду в европейские чемпионаты, — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.