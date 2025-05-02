Божович об иранском футболе: «Много молодых игроков, которые в будущем могут спокойно выступать в топ-5 лиг Европы»

— На самом деле, иранские футболисты очень талантливые. Здесь много молодых игроков, которые в будущем могут спокойно выступать в топ-5 лиг Европы. Уже сейчас в национальной сборной есть футболисты, которые близки к переезду в европейские чемпионаты, — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.