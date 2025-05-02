Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» окреп психологически, но играет на пределе возможностей, нет вариативности состава. У «Зенита» календарь легче"

Мы видим по случаю с Агкацевым, что любой футболист в любой момент может травмироваться. В случае повреждения менять Кордобу, Сперцяна или кого‑то из центральных защитников не на кого. Вынужденные выходы на замену Кайо всегда тревожны для «Краснодара». Эти факторы могут помешать сохранить преимущество в четыре очка.