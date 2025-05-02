Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» окреп психологически, но играет на пределе возможностей, нет вариативности состава. У «Зенита» календарь легче"

— Для «Краснодара» наступает самое сложное время. Они не играют в Кубке России — это преимущество. Нужно просто нормально сыграть четыре игры. Есть право на ошибку, пусть и сложный календарь. Все зависит от них.
У «Зенита» на бумаге календарь явно легче, чем у «Краснодара». Петербуржцы при этом не могут жертвовать Кубком России. Семак намекал, что чемпионат для «Зенита» в приоритете, но в юбилейный год победа в Кубке России тоже была бы праздником.
Очень сложно разрываться между двумя турнирами, тем более у них будет связка выездов Махачкала — Москва — Ростов. Последний матч с «Ахматом», который, возможно, будет в районе стыковых матчей. Грозненцы будут мотивированы, так просто их не обыграешь.
Все в ногах «Краснодара», в прошлом году такого преимущества у одной команды не было. Минус для «быков» — они играют на пределе психологических и физических возможностей. Нет абсолютно никакой вариативности по составу.
Мы видим по случаю с Агкацевым, что любой футболист в любой момент может травмироваться. В случае повреждения менять Кордобу, Сперцяна или кого‑то из центральных защитников не на кого. Вынужденные выходы на замену Кайо всегда тревожны для «Краснодара». Эти факторы могут помешать сохранить преимущество в четыре очка.
Однако я полагаю, что «Краснодар» сделал выводы после прошлого года. Они окрепли психологически, состав сыгранный. С точки зрения психологии теперь проще пройти этот этап. Нельзя упускать такой шанс, — сказал комментатор.