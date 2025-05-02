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Тюкавин допустил, что побьет рекорд Дзюбы: «Если буду забивать по 12−15 мячей за сезон — вполне реально»

На счету форварда Акрона 239 голов за карьеру, и он лидирует среди российских футболистов.
Источник: Sports

— Кто-то говорит, что матч с Гренадой был организован специально для рекорда Дзюбы. А я уверен, что и для всех остальных ребят игры за сборную имеют огромное значение. Ни у кого нет настроя вроде «хи-хи ха-ха, ну что это за соперник?».

— Побить рекорд Дзюбы — это для тебя цель?

— Конечно, будем стараться. Сколько он там забил за карьеру? Если буду забивать каждый сезон по 12−15 мячей, то это вполне реально. Но карьера по-всякому может сложиться, не буду загадывать, — сказал нападающий «Динамо», восстанавливающийся от травмы «крестов».