Тюкавин допустил, что побьет рекорд Дзюбы: «Если буду забивать по 12−15 мячей за сезон — вполне реально»

— Кто-то говорит, что матч с Гренадой был организован специально для рекорда Дзюбы. А я уверен, что и для всех остальных ребят игры за сборную имеют огромное значение. Ни у кого нет настроя вроде «хи-хи ха-ха, ну что это за соперник?».