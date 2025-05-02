«Роналду такой же соперник, как и все остальные. Это уже не тот Криштиану, что 10 лет назад». Вратарь «Кавасаки», выбившего «Аль-Наср» из ЛЧ Азии, о подготовке к игре

"Играя против такой легенды, ты готовишься к матчу по-другому, но на поле он такой же соперник, как и все остальные. Это уже не тот Криштиану, что был десять лет назад.
Сначала все внимание, очевидно, приковано к тому факту, что он там. Но на деле приходится готовиться к матчу иначе, чем кто-либо мог себе представить, потому что он не единственный на поле.
Да, я смотрел, как он исполняет пенальти и штрафные удары, но это делается со всеми игроками", — сказал Ямагути в программе After Foot.
Вылет Роналду из ЛЧ — в промахах и гримасах! Упустил уже 10-й трофей с «Аль-Насром».