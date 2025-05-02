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Смертин о футболе: «Гениальная игра. Такого нет ни в одном виде спорта, чтобы после 0:0 болельщики уходили со стадиона довольными»

Алексей Смертин, которому накануне исполнилось 50 лет, поделился своими размышлениями о футболе.

Источник: Спортс"

— Футбол — философия вашей жизни.

— Безусловно. Футбол — гениальная игра, о которой говорит весь мир. И даже после некоторых матчей, которые заканчиваются со счетом 0:0, болельщики уходят со стадиона довольными. Такого же нет ни в одном виде спорта.

Сегодня футбол я вижу социальным феноменом, он дал мне возможность самореализоваться, быть счастливым, испытывать радость, приносить удовольствие не только близким, но и людям, которые болеют за клуб и сборную, за которые ты играешь. Я был капитаном сборной России, понимаю, насколько это важно и ответственно, — сказал бывший полузащитник сборной России.

Источник: «Матч ТВ»