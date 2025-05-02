Гамид Агаларов: «Всю неделю разбирали, как сдержать Дзюбу. Но в итоге ничего не получилось. Поэтому и проиграли»

— Провалили первый тайм. Всю неделю разбирали подачи с флангов на Дзюбу: нужно было, во‑первых, не давать подавать на него и, во‑вторых, сдержать Артема. Но в итоге ни то, ни другое не получилось, поэтому и проиграли.
— Но второй тайм вроде получился получше…
— Да, поговорили в раздевалке. Где‑то подправили недочеты, и получилось, что на некоторое время удалось переломить ход встречи в свою сторону. Жаль, что не удалось забить. Точнее забить удалось, но гол не засчитали, — сказал форвард махачкалинского «Динамо».