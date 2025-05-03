У «Ман Сити» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Последнее поражение — 8 марта

В последний раз «горожане» уступали 8 марта, с тех пор — семь побед и две ничьих в чемпионате и Кубке Англии.
10 мая «Ман Сити» сыграет в гостях у «Саутгемптона».
Команда Пепа Гвардиолы одолела «Вулверхэмптон» (1:0) в 35-м туре АПЛ. Это ее пятая победа подряд, ранее были обыграны «Ноттингем Форест» (2:0), «Астон Вилла» (2:1), «Эвертон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (5:2).
В последний раз «горожане» уступали 8 марта, с тех пор — семь побед и две ничьих в чемпионате и Кубке Англии.
10 мая «Ман Сити» сыграет в гостях у «Саутгемптона».