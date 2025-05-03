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Канчельскис об уровне футбола в постсоветских странах: «Россия, дальше — Украина, Узбекистан и Кыргызстан. У нас много искусственных полей — это убивает футбол! В Азии — только натуральные, п

«Я сейчас работаю в “Динамо” Брянск, выполняю поставленные задачи, а что будет в будущем — не могу сказать.

Источник: Спортс"

В Кыргызстане, как и Узбекистане, быстро развивается футбол: великолепные стадионы, хорошая инфраструктура, идеальные поля. В российском футболе больше разочарований, чем в киргизском: у нас очень много искусственных полей — это убивает наш футбол! В азиатских странах только натуральные поля, благодаря которым у них так много талантов.

Что касается уровня футбола, то Киргизия на четвертом месте по уровню футбола в списке постсоветских стран: на первой строчке Россия, а дальше — Украина, Узбекистан и Кыргызстан«, — сказал экс-тренер “Мурас Юнайтед”.