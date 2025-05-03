Де Брюйне после гола «Вулверхэмптону»: «Знаю, что все еще могу играть здесь. Партнеры сказали, что им тоже грустно из-за моего ухода. У меня в “Сити” остался всего один домашний матч»

Многие партнеры сказали, что им тоже грустно из-за моего ухода, но порой именно так все в жизни и складывается. Не знаю, что будет дальше, но я знаю, что все еще могу играть здесь«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити” в интервью Sky Sports.