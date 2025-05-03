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Де Брюйне после гола «Вулверхэмптону»: «Знаю, что все еще могу играть здесь. Партнеры сказали, что им тоже грустно из-за моего ухода. У меня в “Сити” остался всего один домашний матч»

"Я все еще наслаждаюсь игрой, и у нас еще остается незаконченное дело. Сегодня была тяжелая игра, но мы нашли способ победить. Теперь мы можем немного расслабиться и посмотреть, что на выходных сделают другие команды.

Источник: Спортс"

Это был трудный год, но мы понемногу приходим в себя. Мы выигрываем те матчи, которые нужно, так что будем надеяться, что нам удастся завершить сезон в том же духе.

Я стараюсь играть столько, сколько возможно. Знаю, у меня остался всего один домашний матч, но я просто стараюсь выполнять свою работу, как сегодня.

Многие партнеры сказали, что им тоже грустно из-за моего ухода, но порой именно так все в жизни и складывается. Не знаю, что будет дальше, но я знаю, что все еще могу играть здесь«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити” в интервью Sky Sports.