Валерий Непомнящий: «Иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением и голодом. Артем ставит цели и добивается их. Молодому поколению нужно учиться у него»

"Удивительно, что иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением, голодом и энтузиазмом. Это, конечно, большой пример футбольного долголетия. Артем — молодец, он ставит перед собой цели и добивается их. Молодому поколению футболистов нужно учиться этому у него.
То, что Дзюба еще не собирается заканчивать карьеру, неудивительно. Если Артем чувствует в себе силы, то обязательно будет хотеть играть. Уверен, что после этого сезона у Дзюбы будут предложения из РПЛ", — сказал Непомнящий.
Напомним, в 2025-м Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России, побив рекорды Александра Кержакова.