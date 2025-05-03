Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валерий Непомнящий: «Иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением и голодом. Артем ставит цели и добивается их. Молодому поколению нужно учиться у него»

"Удивительно, что иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением, голодом и энтузиазмом. Это, конечно, большой пример футбольного долголетия. Артем — молодец, он ставит перед собой цели и добивается их.

Источник: Спортс"

"Удивительно, что иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением, голодом и энтузиазмом. Это, конечно, большой пример футбольного долголетия. Артем — молодец, он ставит перед собой цели и добивается их. Молодому поколению футболистов нужно учиться этому у него.

То, что Дзюба еще не собирается заканчивать карьеру, неудивительно. Если Артем чувствует в себе силы, то обязательно будет хотеть играть. Уверен, что после этого сезона у Дзюбы будут предложения из РПЛ", — сказал Непомнящий.

Напомним, в 2025-м Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России, побив рекорды Александра Кержакова.