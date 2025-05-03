Валерий Непомнящий: «Иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением и голодом. Артем ставит цели и добивается их. Молодому поколению нужно учиться у него»

"Удивительно, что иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 — с тем же рвением, голодом и энтузиазмом. Это, конечно, большой пример футбольного долголетия. Артем — молодец, он ставит перед собой цели и добивается их. Молодому поколению футболистов нужно учиться этому у него.