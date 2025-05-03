Семин считает, что чемпион РПЛ определится в последнем туре: «У “Краснодара” непростой календарь»

«Краснодар» за четыре тура до окончания чемпионата имеет четыре очка отрыва, поэтому это реальный претендент на чемпионство. Но мне кажется, что все решится в последнем туре, ведь у команды непростой календарь«, — сказал экс-тренер “Локомотива”.