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Семин считает, что чемпион РПЛ определится в последнем туре: «У “Краснодара” непростой календарь»

Чем меньше матчей, тем важность этих игр более значительная. И для Краснодара завтра будет сложнейший матч. Потому что Рубин последние игры проводит очень хорошо, особенно в обороне.
Источник: Спортс"

Матчи с «Динамо» и ЦСКА («Краснодар» встретится с ЦСКА в 28-м туре, с «Динамо» — в 30-м — прим. Спортс) всегда были сложными, такими и остаются. Предугадать исход очень сложно.

«Краснодар» за четыре тура до окончания чемпионата имеет четыре очка отрыва, поэтому это реальный претендент на чемпионство. Но мне кажется, что все решится в последнем туре, ведь у команды непростой календарь«, — сказал экс-тренер “Локомотива”.

«Краснодар» идет перым в таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» — четыре очка.