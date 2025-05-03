Семин считает, что чемпион РПЛ определится в последнем туре: «У “Краснодара” непростой календарь»

Матчи с «Динамо» и ЦСКА («Краснодар» встретится с ЦСКА в 28-м туре, с «Динамо» — в 30-м — прим. Спортс) всегда были сложными, такими и остаются. Предугадать исход очень сложно.
«Краснодар» за четыре тура до окончания чемпионата имеет четыре очка отрыва, поэтому это реальный претендент на чемпионство. Но мне кажется, что все решится в последнем туре, ведь у команды непростой календарь«, — сказал экс-тренер “Локомотива”.
«Краснодар» идет перым в таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» — четыре очка.