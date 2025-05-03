Аморим ставит Каземиро в пример игрокам «МЮ» и лично выразил хавбеку признательность за профессионализм. Бразилец может быть продан саудовцам при хорошем предложении

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» впечатлен трудолюбием бразильца, его менталитетом, готовностью не сдаваться даже на фоне критики в прессе и дефицита игрового времени. Португалец ставит хавбека в пример всем футболистам, не только молодым.