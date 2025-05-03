Аморим ставит Каземиро в пример игрокам «МЮ» и лично выразил хавбеку признательность за профессионализм. Бразилец может быть продан саудовцам при хорошем предложении

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» впечатлен трудолюбием бразильца, его менталитетом, готовностью не сдаваться даже на фоне критики в прессе и дефицита игрового времени. Португалец ставит хавбека в пример всем футболистам, не только молодым.
Отмечается, что Аморим лично выражал Каземиро признательность за профессионализм. У них очень хорошие отношения.
При этом «МЮ» не обсуждает с полузащитником продление контракта, рассчитанного до лета 2026-го, и может продать его, если получит хорошее предложение от саудовцев.
В текущем сезоне Каземиро провел 22 игры в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.