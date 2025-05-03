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Канчельскис про «МЮ»: «14-е место — это позор. Зачем нужно было ждать середины сезона, чтобы менять тен Хага? Американцы! Футбол, наверное, из космоса видели»

"Конечно, победа в Лиге Европы будет спасением сезона. Каждый трофей для клуба — неплохо.

Источник: Спортс"

14-е место, конечно, это позор. Но зачем нужно было ждать середины сезона, чтобы менять тен Хага? Можно было после Кубка пожать руки и разойтись. Но, видите, его оставили. Все мы убеждаемся, что это неправильное решение.

Американцы! Футбол, наверное, из космоса видели. Возможно, им подсказывали, но они не принимали во внимание.

Видите, 14-е место, спасти команду, кто бы ни пришел, невозможно. Поэтому ставка на Лигу Европы, чтобы немного реабилитироваться перед самими собой и перед болельщиками.

Посмотрим. «Тоттенхэм» тоже хочет. В финале будет интересно, но они еще не вышли туда«, — сказал бывший полузащитник “красных дьяволов”.