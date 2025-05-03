Дзюба уверен, что «Акрон» останется в РПЛ: «Победа над “Махачкалой” — самая важная в сезоне»

— Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас.
Что касается передачи Беншимола, мне кажется, он бил по воротам, а я выскочил и прочитал. В любом случае он сделал все красиво. Он вернулся после травмы и добавил нашей команде качества, агрессии. Как только он наберет максимальную форму, он будет еще опаснее и лучше. У нас родилось вот такое вот совместное празднование.
— «Акрон» набирает 32 очка — это гарантия того, чтобы остаться в РПЛ?
— Думаю, 99,9%, что гарантия. Это очень важная победа. Самым главным было победить, — сказал форвард «Акрона».