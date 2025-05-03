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Симеоне о просьбе журналиста дать характеристику Баэне: «Вы принимаете меня за идиота. Нельзя говорить о том, кто не играет в твоей команде»

Сообщалось, что «Атлетико» хочет приобрести хавбека «Вильярреала».

Источник: Спортс"

«Вы задаете мне компрометирующий вопрос, поскольку спрашиваете об игроке, который придет или не придет [в “Атлетико”], и вы просите рассказать, каков он как футболист. Вы принимаете меня за идиота (смеется). Понимаете, что я говорю?

Вы задаете мне двойственный вопрос. Нельзя говорить о том, кто не играет в твоей команде, но я должен рассказать, как он играет. Если скажу, что он играет восхитительно и нравится мне, то вы скажете, что он мне нравится.

Если скажу, что он играет плохо, то вы скажете, что он мне не нравится. Конечно, он отличный футболист«, — цитирует тренера “Атлетико” Cadena SER.