Газизов о голе Дзюбы и 0:1 с «Акроном»: «Ярковыраженный лидер вытащил команду. Не зря он лучший бомбардир российского футбола»

У нас была задача играть против него, мы долго тренировали этот момент, понимали, что у «Акрона» очень упрощенная игра: подача с фланга, Дзюба ее замыкает. По сути, вся игра построена на таких моментах: есть ярковыраженный лидер, который вытащил команду.