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Газизов о голе Дзюбы и 0:1 с «Акроном»: «Ярковыраженный лидер вытащил команду. Не зря он лучший бомбардир российского футбола»

Форвард тольяттинцев забил единственный гол в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Артем — большой молодец, забил уже столько голов в этом сезоне. Ему большой‑большой респект, не зря он лучший бомбардир в истории [российского футбола].

У нас была задача играть против него, мы долго тренировали этот момент, понимали, что у «Акрона» очень упрощенная игра: подача с фланга, Дзюба ее замыкает. По сути, вся игра построена на таких моментах: есть ярковыраженный лидер, который вытащил команду.

Это еще раз доказывает уровень этого игрока. Ну и команда подстроилась… И нам остается только поздравить их с победой«, — сказал гендиректор махачкалинского “Динамо”.