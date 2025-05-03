Биджиев о 0:1 с «Акроном»: «Момент с отмененным голом психологически подействовал на “Динамо”, но это не может быть причиной. Движение нужно было держать 90 минут»

— Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошел по‑другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол.
Я думаю, что момент с нашим отмененным голом тоже как‑то психологически подействовал, но это не может быть причиной. Основное — это движение, его нужно было держать на протяжении 90 минут.
— Третье поражение подряд — это стечение обстоятельств или кризис?
— Здесь закономерность своя.
— Впереди остается немного игр. Как‑то в голове держится, что есть возможность попасть в зону стыков?
— Естественно, мы понимаем прекрасно ситуацию, но тем не менее мы руки не опускаем и готовимся к каждому матчу максимально ответственно, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».
Офсайд, который сложно разглядеть — так отменили гол «Махачкалы». А потом «Акрон» победил.