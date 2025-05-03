Представитель Дзюбы о будущем футболиста: «Нужно, чтобы сам Артем окончательно решил, что он готов продолжать карьеру. Идет рабочий диалог с “Акроном”

Также уже есть интерес от других команд. Но приоритет у «Акрона» — тут нас все устраивает. Дальше должны сойтись все факторы, и тогда соглашение будет продлено. Пока идет абсолютно нормальный процесс, у нас прекрасные отношения с руководством и тренерским штабом «Акрона» — сказал Леонид Гольдман.