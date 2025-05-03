В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний вингер «Барселоны» провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 12 ассистами. Его статистика — здесь.
Бенитес о Ямале: «В ближайшие годы он может стать игроком уровня Месси или Роналду. Об этом говорит все, что мы видим в его исполнении»
«Все, что мы видим в исполнении Ламина Ямаля каждую неделю, и все, что мы слышим о его личности, говорит о том, что в ближайшие годы он может стать выдающимся игроком, игроком уровня Месси или Криштиану [Роналду]», — сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала».