Фердинанд о Ямале: «Он превосходит Месси и Роналду в этом возрасте. Ламин доминирует, определяет ход игры, он был неотъемлемой частью завоевания трофеев с “Барсой” и сборной»

"То, что он сделал, просто не укладывается в голове. Его способность идти в обводку… Я думаю, что больше всего меня привлекло в нем, помимо ярких моментов, то, что в этой игре он использовал каждую часть своей левой стопы. Он настоящий художник.
Он превосходит Криштиану [Роналду], он превосходит Месси в этом возрасте. Взять только его статистику — в свои 17 лет он провел 100 матчей [за «Барселону»]! Эти ребята и близко к таким показателям не подходили, а он доминирует в матчах, он определяет ход игры.
Он был неотъемлемой частью завоевания трофеев как в составе клуба, так и в составе сборной. Он на пороге того, чтобы, возможно, выиграть требл с «Барселоной», будучи одним из ее лучших игроков.
Его уверенность в игре видна всем. Что было замечательным на днях, так это пресс-конференция; на ней он был очень уверен в том, что он и «Барселона» вступают в эпоху доминирования", — сказал Фердинанд.